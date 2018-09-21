Эксперт назвал восстановление РУСАДА победой здравого смысла

Известный спортивный обозреватель Алан Мур прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Нет причин праздновать. Мы просто должно быть счастливы, что сделали шаг вперёд. Не надо обращать внимания на то, что делают в США или Великобритании. Мы хотим, чтобы спорт был чистым здесь, в России, а местные атлеты чувствовали себя в безопасности. Это решение — победа здравого смысла. Только объединившись, можно сражаться с такой проблемой, как допинг», — заявил Мур в разговоре с RT.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали восстановление РУСАДА.