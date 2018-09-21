Нурмагомедов заявил, что раздавит Макгрегора

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я просто раздавлю его», — заявил российский спортсмен на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он также сказал, что заставит своего соперника устать, а потом сдаться.

«Конор всегда сдаётся, когда устаёт. Вот и в боксе так произошло. Он сдавался уже три или четыре раза. Так будет и в бою со мной», — добавил Нурмагомедов.

Поединок за пояс UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках 229 турнира организации.

Ранее Макгрегор заявил, что ему хватит одного раунда в поединке против Нурмагомедова.

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