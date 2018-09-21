Нурмагомедов заявил, что раздавит Макгрегора
«Я просто раздавлю его», — заявил российский спортсмен на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Он также сказал, что заставит своего соперника устать, а потом сдаться.
«Конор всегда сдаётся, когда устаёт. Вот и в боксе так произошло. Он сдавался уже три или четыре раза. Так будет и в бою со мной», — добавил Нурмагомедов.
Поединок за пояс UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках 229 турнира организации.
Ранее Макгрегор заявил, что ему хватит одного раунда в поединке против Нурмагомедова.