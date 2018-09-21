Макгрегор заявил, что ему хватит одного раунда в поединке против Нурмагомедова

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Мне хватит одного раунда, но буду готов и к пяти. Я опытный боец, был в боксе и проходил через огромное количество сражений. Я его прикончу, он ничего из себя не представляет. Слышал, у дагестанцев стеклянная челюсть. Ты (обращается к Нурмагомедову) — моя цель», — заявил Макгрегор на пресс-конференции, посвящённой предстоящему событию.

Как отмечается, сам Нурмагомедов отказался давать прогнозы на бой.

Поединок пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября в рамках турнира UFC 229.

Ранее Нурмагомедов пообещал обучить Макрегора манерам. 

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