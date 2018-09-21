Макгрегор заявил, что ему хватит одного раунда в поединке против Нурмагомедова
«Мне хватит одного раунда, но буду готов и к пяти. Я опытный боец, был в боксе и проходил через огромное количество сражений. Я его прикончу, он ничего из себя не представляет. Слышал, у дагестанцев стеклянная челюсть. Ты (обращается к Нурмагомедову) — моя цель», — заявил Макгрегор на пресс-конференции, посвящённой предстоящему событию.
Как отмечается, сам Нурмагомедов отказался давать прогнозы на бой.
Поединок пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября в рамках турнира UFC 229.
Ранее Нурмагомедов пообещал обучить Макрегора манерам.