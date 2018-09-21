Нурмагомедов: не знаю, чему учили родители Макрегора, но я его научу манерам 

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал оскорбления в адрес своего отца со стороны ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Он может говорить, что угодно. Всё решится 6 октября. Мой отец учил меня уважению и никогда не сдаваться. Не знаю, чему учили родители Макрегора, но я его научу манерам», — заявил российский спортсмен.

Он также рассказал, что не знает, получил ли его отец визу в США.

«Мы работаем в этом направлении», — добавил Нурмагомедов.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым.

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