Нурмагомедов: не знаю, чему учили родители Макрегора, но я его научу манерам
«Он может говорить, что угодно. Всё решится 6 октября. Мой отец учил меня уважению и никогда не сдаваться. Не знаю, чему учили родители Макрегора, но я его научу манерам», — заявил российский спортсмен.
Он также рассказал, что не знает, получил ли его отец визу в США.
«Мы работаем в этом направлении», — добавил Нурмагомедов.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым.