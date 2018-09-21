Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым

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Ирландец Конор Макгрегор рассказал о подготовке к титульному поединку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом он рассказал на пресс-конференции перед боем.

«Я готовился к войне. На фото и видео вы видите только обрывки всей подготовки. У меня отличный тренер. Хабиба ждёт самый сложный бой в его жизни. Это будет превосходство», — сказал Макгрегор.

После этого он обратился к Нурмагомедову.

«Ты действительно считаешь себя чемпионом? Победил парня с 11 номером в рейтинге. Посмотрите на него, он просто любитель. Ты дерёшься только с маленькими ребятами. Ты не сражался с бойцом высокого уровня», — добавил Макгрегор.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в USADA слишком много политики.

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