Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым

Ирландец Конор Макгрегор рассказал о подготовке к титульному поединку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом он рассказал на пресс-конференции перед боем.

«Я готовился к войне. На фото и видео вы видите только обрывки всей подготовки. У меня отличный тренер. Хабиба ждёт самый сложный бой в его жизни. Это будет превосходство», — сказал Макгрегор.

После этого он обратился к Нурмагомедову.

«Ты действительно считаешь себя чемпионом? Победил парня с 11 номером в рейтинге. Посмотрите на него, он просто любитель. Ты дерёшься только с маленькими ребятами. Ты не сражался с бойцом высокого уровня», — добавил Макгрегор.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в USADA слишком много политики.