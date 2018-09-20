Нурмагомедов заявил, что в USADA слишком много политики

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение об Американском антидопинговом агентстве (USADA).
Нурмагомедов заявил, что в USADA слишком много политики
  • ©Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Теперь я понимаю, что USADA — это полная ерунда. Слишком много политики», — написал Нурмагомедов в своём Twitter.

Такое высказывание Нурмагомедова может быть связано с ситуацией вокруг Джона Джонсона, который должен был провести бой с Даниэлем Кормье, но из-за допинга был дисквалифицирован на 15 месяцев, при этом избежав четырёхлетнего отстранения за повторное нарушение антидопиговых правил.

Ранее сообщалось, что Instagram удалил публикацию Нурмагомедова с критикой Тимати.

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