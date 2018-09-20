Нурмагомедов заявил, что в USADA слишком много политики
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«Теперь я понимаю, что USADA — это полная ерунда. Слишком много политики», — написал Нурмагомедов в своём Twitter.
Now I understand #usada is n.1 bullshit people.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 20 сентября 2018 г.
To much politics.
Такое высказывание Нурмагомедова может быть связано с ситуацией вокруг Джона Джонсона, который должен был провести бой с Даниэлем Кормье, но из-за допинга был дисквалифицирован на 15 месяцев, при этом избежав четырёхлетнего отстранения за повторное нарушение антидопиговых правил.
Ранее сообщалось, что Instagram удалил публикацию Нурмагомедова с критикой Тимати.