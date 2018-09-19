Руководство Instagram удалило публикацию Нурмагомедова с критикой Тимати

Руководство социальной сети Instagram удалило публикацию обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с критикой рэп-исполнителя Тимати.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Instagram спортсмена.

«Мой пост удалил Instagram», — написал Нурмагомедов, приложив публикацию с обращением руководства социальной сети.

До этого в СМИ появилась информация, что Нурмагомедов удалил публикацию с критикой Тимати.

Ранее Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Егора Крида стал чемпион UFC. После этого спортсмен в грубой форме ответил исполнителю.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее бывший спарринг-партнёр Макгрегора заявил, что Нурмагомедов заставит ирландца уйти на пенсию.