Бывший спарринг-партнёр Макгрегора: Нурмагомедов заставит Конора уйти на пенсию

Бывший спарринг-партнёр Конора Макгрегора боксёр Поли Малиньяджи отметил, что ему легко было противостоять ирландцу.

«Он хорошо бьёт для смешанных единоборств, но у него не сокрушающий удар. Я встал с дивана и легко простоял перед ним 12 раундов», — цитирует Малиньяджи Boxing Scene.

Он предположил, что ирландец уйдёт на пенсию после боя за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) c россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Макгрегору стоило завершить карьеру после боя с Флойдом Мейвезером, но Хабиб заставит его это сделать. Ирландец не так хорош, как про него думают», — заявил Малиньяджи.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон назвал Макгрегора леприконом под кокаином.