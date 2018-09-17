Боец UFC Ковингтон назвал Макгрегора лепреконом под кокаином
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«Он немного употребляет кокаин, много ходит по вечеринкам с девушками лёгкого поведения. Он просто маленький лепрекон под кокаином, который постоянно теряет форму», — приводит слова спортсмена BJ Penn.
Он также порассуждал, почему Макгрегор не старается продвигать в массы поединок за чемпионство UFC в лёгком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Прекрасно понимаю, что происходит. Он постоянно находится в Ирландии, а для раскрутки боя ему нужно летать в США. Такие вещи выбивают из тренировочного графика. Когда ты гоняешь вес, тебе нужно оставаться сосредоточенным. Если же ты летаешь туда-сюда, то это сделать сложно», — сказал Ковингтон.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее боец UFC Енджейчик жёстко раскритиковала российского журналиста за вопрос о Макгрегоре.