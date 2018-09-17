Боец UFC Ковингтон назвал Макгрегора лепреконом под кокаином

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор с годами теряет спортивную форму.

«Он немного употребляет кокаин, много ходит по вечеринкам с девушками лёгкого поведения. Он просто маленький лепрекон под кокаином, который постоянно теряет форму», — приводит слова спортсмена BJ Penn.

Он также порассуждал, почему Макгрегор не старается продвигать в массы поединок за чемпионство UFC в лёгком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Прекрасно понимаю, что происходит. Он постоянно находится в Ирландии, а для раскрутки боя ему нужно летать в США. Такие вещи выбивают из тренировочного графика. Когда ты гоняешь вес, тебе нужно оставаться сосредоточенным. Если же ты летаешь туда-сюда, то это сделать сложно», — сказал Ковингтон.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее боец UFC Енджейчик жёстко раскритиковала российского журналиста за вопрос о Макгрегоре.