Боец UFC Енджейчик жёстко раскритиковала российского журналиста за вопрос о Макгрегоре

Польский боец женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоанна Енджейчик жёстко раскритиковала российского журналиста за вопрос о её мнении относительно ирландца Конора Макгрегора.

Журналист попросил Енджейчик дать прогноз на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, на что спортсменка ответила отказом.

После этого корреспондент спросил о поведении Макгрегора, что вызвало негодование бойца.

«Что вы хотите услышать? Хотите, чтобы я стала оскорблять Конора? Как вас зовут? Дима? Дима, встаньте рядом со мной и оскорбите Макгрегора на камеру. Что вы о нём думаете? Вот это я называю глупым вопросом», — заявила спортсменка.

Поединок за титул UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова сообщил, что может получить американскую визу для поездки на бой сына с Макгрегором.