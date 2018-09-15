Отец Нурмагомедова сообщил, что может получить американскую визу для поездки на бой сына с Макгрегором

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, рассказал о подготовке сына к защите титула в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиб готовится к Конору, как никогда раньше не готовился. Всё идёт по плану. Вес в норме», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Он также сообщил, что может получить американскую визу для поездки на бой сына с Макгрегором. Поединок Нурмагомедова с ирландцем пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.

«Я могу получить визу на бой Хабиба. Через два дня получаю «шенген», вылетаю в Польшу и пытаюсь сделать визу в Америку», — заявил Нурмагомедов-старший.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов высказал мнение, что Россия заслужила право на проведение турниров уровня UFC.