Отец Нурмагомедова сообщил, что может получить американскую визу для поездки на бой сына с Макгрегором
«Хабиб готовится к Конору, как никогда раньше не готовился. Всё идёт по плану. Вес в норме», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.
Он также сообщил, что может получить американскую визу для поездки на бой сына с Макгрегором. Поединок Нурмагомедова с ирландцем пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.
«Я могу получить визу на бой Хабиба. Через два дня получаю «шенген», вылетаю в Польшу и пытаюсь сделать визу в Америку», — заявил Нурмагомедов-старший.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов высказал мнение, что Россия заслужила право на проведение турниров уровня UFC.