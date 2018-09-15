Отец Нурмагомедова считает, что Россия заслужила право на проведение турниров уровня UFC

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, считает, что Россия заслужила право на проведение турниров уровня UFC.
Отец Нурмагомедова считает, что Россия заслужила право на проведение турниров уровня UFC
  • globallookpress.com

«Мы к шоу UFC в России шли очень долго, мы заслужили это. По бойцам мы в мире идём на третьей позиции, это неплохой результат», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Он предположил, что через пять лет российские бойцы будут сражаться за первое место в мировом рейтинге. Отец Нурмагомедова добавил, что специалисты были приятно удивлены количеством людей, которые пришли на ранние бои вечера.

Ранее россиянин Алексей Кунченко победил бразильца Тиаго Алвеса на турнире UFC в Москве.

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