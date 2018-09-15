Отец Нурмагомедова считает, что Россия заслужила право на проведение турниров уровня UFC

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, считает, что Россия заслужила право на проведение турниров уровня UFC.

«Мы к шоу UFC в России шли очень долго, мы заслужили это. По бойцам мы в мире идём на третьей позиции, это неплохой результат», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Он предположил, что через пять лет российские бойцы будут сражаться за первое место в мировом рейтинге. Отец Нурмагомедова добавил, что специалисты были приятно удивлены количеством людей, которые пришли на ранние бои вечера.

Ранее россиянин Алексей Кунченко победил бразильца Тиаго Алвеса на турнире UFC в Москве.