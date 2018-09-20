«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Рапидом»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на первый матч группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом».

Как сообщается в Twitter красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо, Николай Рассказов, Артём Тимофеев, Фернандо, Роман Зобнин, Педро Роша, Александр Ломовицкий и Зе Луиш.

Матч «Рапид» — «Спартак», который пройдёт в Вене, начнётся в 19:55 мск.

Ранее Массимо Каррера объяснил, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели на матч ЛЕ с «Рапидом».