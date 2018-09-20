«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Рапидом»
- РИА Новости
Как сообщается в Twitter красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо, Николай Рассказов, Артём Тимофеев, Фернандо, Роман Зобнин, Педро Роша, Александр Ломовицкий и Зе Луиш.
📋 Наш состав на матч #РапидСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 сентября 2018 г.
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📺 @matchpremier
📻 Аудиотрансляция матча 👉🏻 мобильное приложение #Спартак
🎧 Алексей @azzazello71 Золин
⠀#Спартак#UEL#Spartakpic.twitter.com/Ed37L8fxSw
Матч «Рапид» — «Спартак», который пройдёт в Вене, начнётся в 19:55 мск.
Ранее Массимо Каррера объяснил, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели на матч ЛЕ с «Рапидом».