Каррера объяснил, почему Глушаков и Ещенко не полетели на матч ЛЕ с «Рапидом»
- @fcsm_official
«Глушаков и Ещенко — часть «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы короче скамейка запасных. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучших игровых кондициях», — цитирует итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».
Он также ответил на вопрос, почему Глушаков и Ещенко находятся в плохом состоянии.
«Это футбол. Возможно, это зависит от тренировок. Не всегда можно ощущать себя на 100%», — добавил Каррера.
До этого появилась информация об отстранении Глушакова и Ещенко от тренировок с основным составом красно-белых за лайк публикации в Instagram актёра Дмитрия Назарова, в которой он критикует наставника столичного клуба.
Матч «Рапид» — «Спартак» состоится 20 сентября в Вене, начало — в 19:55 мск.
Ранее Кафельников сообщил, кто в «Спартаке» возглавляет бунт против Карреры.