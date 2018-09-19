Каррера объяснил, почему Глушаков и Ещенко не полетели на матч ЛЕ с «Рапидом»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию об отстранении футболистов команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в преддверии выездного матча Лиги Европы с австрийским «Рапидом».

«Глушаков и Ещенко — часть «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы короче скамейка запасных. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучших игровых кондициях», — цитирует итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также ответил на вопрос, почему Глушаков и Ещенко находятся в плохом состоянии.

«Это футбол. Возможно, это зависит от тренировок. Не всегда можно ощущать себя на 100%», — добавил Каррера.

До этого появилась информация об отстранении Глушакова и Ещенко от тренировок с основным составом красно-белых за лайк публикации в Instagram актёра Дмитрия Назарова, в которой он критикует наставника столичного клуба.

Матч «Рапид» — «Спартак» состоится 20 сентября в Вене, начало — в 19:55 мск.

Ранее Кафельников сообщил, кто в «Спартаке» возглавляет бунт против Карреры.