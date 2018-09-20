Нападающий «Динамо» Афиногенов прокомментировал изменения в команде

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов в беседе с «Известиями» прокомментировал изменения в хоккейной команде.

«После поездки в Ригу и Братиславу немного поменяли сочетания. Почему было решено это сделать — вопрос, наверное, в большей степени к тренерам. Если же смотреть взглядом игрока, мы проиграли три подряд матча — понятно, что надо было что-то менять», — сказал он.

Как считает хоккеист, это дало результат.

По словам Афиногенова, в последних играх «Динамо» могло зацепиться за хороший счёт, но всё время не использовало возможность забить, не доводило до конца атаки, поэтому в матче с «Витязем» надо было реализовывать моменты, особенно в большинстве.

«Считаю, что мы неплохо действовали в этом матче и заслуженно победили. Не только в большинстве, но и 5 на 5 лучше играли», — добавил он.

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