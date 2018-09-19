Главный тренер ярославского «Локомотива» оценил подготовку команды
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«Мы всем довольны, провели хорошую работу на предсезонке. У нас молодая, амбициозная команда. Всё, что мы запланировали, всё сделали. Сейчас идёт только начало сезона, притираемся. Всё ещё только впереди», — заявил он.
Говоря об игре с «Авангардом» (0:4), Квартальнов отметил, что команда была расстроена таким результатом. По его словам, могло повлиять много моментов.
«Хорошо, что потом собрались и начали набирать обороты», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.