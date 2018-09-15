«Локомотив» переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Короткая ссылка
Ярославский «Локомотив» в родных стенах переиграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Артур Каюмов (3-я минута), Якуб Накладал (23-я), Петри Контиола (56-я) и Андрей Локтионов (60-я).

У «Северстали» отличился Матей Странски (33-я).

В другом матче дня подольский «Витязь» дома в результативном матче обыграл братиславский «Слован» — 6:4.

Ранее челябинский «Трактор» вырвал победу у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить