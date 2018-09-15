«Локомотив» переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе «Локомотива» шайбы забросили Артур Каюмов (3-я минута), Якуб Накладал (23-я), Петри Контиола (56-я) и Андрей Локтионов (60-я).
У «Северстали» отличился Матей Странски (33-я).
В другом матче дня подольский «Витязь» дома в результативном матче обыграл братиславский «Слован» — 6:4.
Ранее челябинский «Трактор» вырвал победу у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.