«Трактор» вырвал победу у «Металлурга» в матче КХЛ, в котором было заброшено 11 шайб

Челябинский «Трактор» вырвал победу у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Трактора» дубль оформил Рихард Гюнге (37-я и 53-я минуты), голы также забросили Райан Стоа (2-я), Виталий Кравцов (7-я), Игорь Полыгалов (22-я) и Пол Щехура (25-я).

У «Металлурга» голами отметились Ииро Пакаринен (8-я и 41-я), Роман Любимов (14-я), Алексей Береглазов (32-я) и Никита Язьков (34-я минута).

Ранее новосибирский клуб КХЛ «Сибирь» отправил в отставку главного тренера команды Владимира Юрзинова — младшего.