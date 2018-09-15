«Трактор» вырвал победу у «Металлурга» в матче КХЛ, в котором было заброшено 11 шайб
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Встреча завершилась со счётом 6:5.
В составе «Трактора» дубль оформил Рихард Гюнге (37-я и 53-я минуты), голы также забросили Райан Стоа (2-я), Виталий Кравцов (7-я), Игорь Полыгалов (22-я) и Пол Щехура (25-я).
У «Металлурга» голами отметились Ииро Пакаринен (8-я и 41-я), Роман Любимов (14-я), Алексей Береглазов (32-я) и Никита Язьков (34-я минута).
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