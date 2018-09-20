Колобков прокомментировал решение WADA восстановить РУСАДА в правах

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Колобков прокомментировал решение WADA восстановить РУСАДА в правах
  • РИА Новости

«Нам всем было необходимо, чтобы ситуация сдвинулась с места. Мы вместе с WADA искали выход из состояния стагнации и достигли компромисса. Та огромная работа по реформированию российской антидопинговой системы, которая была выполнена в максимально сжатые сроки, получила высокую оценку WADA, и РУСАДА было признано соответствующим его кодексу», — заявил Колобков.

Он отметил, что признание РУСАДА было очень важным критерием для восстановления в правах Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«В рамках своей компетенции Минспорт приложит максимальные усилия, чтобы все обязательства российской стороны были выполнены», — добавил министр.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус назвал решение WADA победой российских спортсменов.

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