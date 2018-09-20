Российский борец Власов пропустит остаток сезона из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов пропустит остаток сезона из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России, Власов уже перенёс операцию на колене. 27-летний борец повредил мениск.

Отмечается, что спортсмен пропустит остаток сезона, но уже через два месяца вернётся к полноценным тренировкам.

Власов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным — Европы по греко-римской борьбе.

Ранее теннисистка Мария Шарапова подтвердила информацию о досрочном завершении сезона из-за травмы.