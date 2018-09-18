Шарапова заявила, что ей нужно больше времени для восстановления после травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила своё решение досрочно завершить сезон из-за травмы и снятие с турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине и Тяньцзине, а также с Кубка Кремля в Москве.

«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

Она также выразила надежду, что сможет принять участие в турнире в следующем году, и пожелала успешно отметить пятую годовщину турнира. По её словам, россиянка начнёт сезон 2019 года с соревнования в Шэньчжэни.

Ранее известный в прошлом теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал, что Шарапова может завершить карьеру по окончании следующего сезона.