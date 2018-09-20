Глава USADA высказался о возможном восстановлении РУСАДА на исполкоме WADA

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Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Глава USADA высказался о возможном восстановлении РУСАДА на исполкоме WADA
  • РИА Новости

«Если WADA примет неверное решение, то это перечеркнёт все реформы, направленные на восстановление веры в спорт. Сегодня самый важный день в истории WADA», — приводит слова Тайгерта журналист Bild Мориц Лейхкамм.

Заседание исполкома WADA проходит 20 сентября на Сейшельских островах. Одним из главных вопросов повестки дня является возможное восстановление в правах РУСАДА.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.

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