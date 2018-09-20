Глава USADA высказался о возможном восстановлении РУСАДА на исполкоме WADA

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Если WADA примет неверное решение, то это перечеркнёт все реформы, направленные на восстановление веры в спорт. Сегодня самый важный день в истории WADA», — приводит слова Тайгерта журналист Bild Мориц Лейхкамм.

Travis Tygart (@usantidoping) to @BILD: „If WADA makes the wrong decision then nothing will be off the table in terms of how we reform WADA and begin the job of regaining trust in sport. It is the biggest day in WADA’s history.“ @wada_ama#wada#rusada — Moritz Leihkamm (@kopfballer) 20 сентября 2018 г.

Заседание исполкома WADA проходит 20 сентября на Сейшельских островах. Одним из главных вопросов повестки дня является возможное восстановление в правах РУСАДА.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.