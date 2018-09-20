Бывшая теннисистка Чакветадзе высказалась о жёнах футболистов

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Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе высказала мнение о жёнах футболистов.
Бывшая теннисистка Чакветадзе высказалась о жёнах футболистов
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  • globallookpress.com

«Не хочу обобщать, но жёны наших футболистов — это отдельная каста», — написала Чакветадзе в своём Twitter.

19 сентября стало известно, что жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова подала заявление на развод.

Ранее адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что доказательства измены жены Глушакова будут представлены в суде в случае необходимости.

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