Бывшая теннисистка Чакветадзе высказалась о жёнах футболистов
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«Не хочу обобщать, но жёны наших футболистов — это отдельная каста», — написала Чакветадзе в своём Twitter.
Не хочу обобщать,но жены наших футболистов-это отдельная каста.— Anna Chakvetadze (@achakv87) 19 сентября 2018 г.
19 сентября стало известно, что жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова подала заявление на развод.
Ранее адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что доказательства измены жены Глушакова будут представлены в суде в случае необходимости.