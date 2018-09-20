Адвокат Глушакова назвала спланированной акцией попавшее в сеть видео из бани

Марина Дубровская, адвокат полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, прокомментировала бракоразводный процесс своего клиента.

«Денис пытался каким-то образом наладить отношения ради детей. Он вообще по своей натуре мирный и добрый человек. К сожалению, не получилось. Поэтому было принято решение всё-таки разойтись», — приводит слова Дубровской «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Россия 24».

Она также прокомментировала попавшее в сеть видео, где Глушаков находится в бане с неизвестной девушкой.

«Думаю, безусловно, это спланированная акция. Дарья (супруга Глушакова. — RT) снимала всё собственноручно, комментировала, а потом это каким-то образом вылилось в сеть», — добавила адвокат.

Ранее Дубровская заявила, что доказательства измены жены Глушакова будут представлены в суде в случае необходимости.