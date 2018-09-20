Гаттузо не исключил, что «Милан» может проиграть люксембургскому «Дюделанжу» в матче ЛЕ
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«На бумаге мы, конечно, являемся фаворитами во встрече. Но у соперника есть игроки, способные нам доставить неприятности. Это сплочённая команда с квалифицированным тренером. Невозможное может стать возможным», — приводит слова Гаттузо Goal.
Он отметил, что «Милан» является прославленным клубом, но при этом имеет все шансы проиграть «Дюделанжу».
«Встаёт вопрос менталитета и уровня желания добыть победу», — добавил специалист.
Матч «Дюделанж» — «Милан» состоится 20 сентября в Люксембурге.
Ранее сообщалось, что «Лион» намерен пожизненно отстранить фаната за нацистское приветствие на матче Лиги чемпионов.