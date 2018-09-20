«Лион» намерен пожизненно отстранить фаната за нацистское приветствие на матче Лиги чемпионов

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Французский футбольный клуб «Лион» намерен пожизненно отстранить одного из своих болельщиков за то, что тот продемонстрировал нацистское приветствие на матче Лиги чемпионов.
«Лион» намерен пожизненно отстранить фаната за нацистское приветствие на матче Лиги чемпионов
  • AFP
  • © PHILIPPE DESMAZES

Как сообщает пресс-служба «Лиона», службы безопасности клуба проводят идентификацию личности фаната, показавшего недопустимый жест во время выездного матча с «Манчестер Сити».

Отмечается, что как только личность болельщика будет установлена, он будет пожизненно отстранён от посещения домашнего стадиона клуба и выездных игр.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал первым английским клубом в истории, проигравшим четыре матча Лиги чемпионов подряд.

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