«Лион» намерен пожизненно отстранить фаната за нацистское приветствие на матче Лиги чемпионов
- AFP
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Как сообщает пресс-служба «Лиона», службы безопасности клуба проводят идентификацию личности фаната, показавшего недопустимый жест во время выездного матча с «Манчестер Сити».
Отмечается, что как только личность болельщика будет установлена, он будет пожизненно отстранён от посещения домашнего стадиона клуба и выездных игр.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал первым английским клубом в истории, проигравшим четыре матча Лиги чемпионов подряд.