Глава IBF заявил, что считает Поветкина очень опасным соперником для Джошуа

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Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн поделился ожиданиями от боя между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.
Глава IBF заявил, что считает Поветкина очень опасным соперником для Джошуа
  • Reuters
  • © Andrew Couldridge

«Считаю Поветкина очень опасным соперником для Джошуа в бою за титул. Поветкин располагается на первой строчке рейтинга и заслужил возможность провести чемпионский бой. А в тяжёлом весе один удар может всё изменить», — приводит слова Ливайна РИА Новости.

Поединок между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, принадлежащие британцу.

Ранее Джошуа заявил, что ему потребуется от шести до восьми раундов для победы в бою с Поветкиным.

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