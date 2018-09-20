Футболист «Баварии» Мюллер провёл свой 100-й матч в Лиге чемпионов

Матч стартового тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 с португальской «Бенфикой» стал для нападающего немецкой «Баварии» Томаса Мюллера 100-м в данном турнире.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Мюллер стал один из 35 футболистов, которые провели 100 и более матчей в Лиге чемпионов. При этом среди действующих игроков мюнхенского клуба по этому показателю его опережает лишь голландский нападающий Арьен Роббен (107 игр).

Лидером по количеству проведённых в Лиге чемпионов матчей является голкипер «Порту» Икер Касильяс (168). На втором месте расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, на третьем — бывший хавбек «Барселоны» Хави.

Ранее сообщалось, что УЕФА определил список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.