Футболист «Баварии» Мюллер провёл свой 100-й матч в Лиге чемпионов
- Футболист «Баварии» Томас Мюллер
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Мюллер стал один из 35 футболистов, которые провели 100 и более матчей в Лиге чемпионов. При этом среди действующих игроков мюнхенского клуба по этому показателю его опережает лишь голландский нападающий Арьен Роббен (107 игр).
Лидером по количеству проведённых в Лиге чемпионов матчей является голкипер «Порту» Икер Касильяс (168). На втором месте расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, на третьем — бывший хавбек «Барселоны» Хави.
Ранее сообщалось, что УЕФА определил список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.