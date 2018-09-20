УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

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Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) определил имена кандидатов на звание лучшего игрока первого тура Лиги чемпионов сезона-2018/19.
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
  • Аргентинский футболист Лионель Месси
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в список претендентов вошли форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси, нападающий французского «Лиона» Набиль Фекир, а также полузащитники английских «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Поль Погба и Джеймс Милнер соответственно.

Хет-трик Месси помог «Барселоне» крупно обыграть ПСВ, а также самому футболисту обновить несколько рекордов турнира. Погба отметился двумя голами в игре с «Янг Бойз», Фекир — забитым мячом и передачей в поединке с «Манчестер Сити». Милнер огорчил футболистов «Пари Сен-Жермен» с 11-метровой отметки.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ выяснили причину, по которой форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получил красную карточку в матче с «Валенсией».

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