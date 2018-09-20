Эксперт назвал ничью с «Викторией» в выездном матче ЛЧ неплохим результатом для ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал игру ЦСКА в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.
Эксперт назвал ничью с «Викторией» в выездном матче ЛЧ неплохим результатом для ЦСКА
  • Reuters

«Нужно поздравить «армейцев», которые отыгрались с 0:2 и владели преимуществом. Думаю, команда могла рассчитывать на победу. Но и 2:2 — неплохой результат для игры на выезде. Мы понимаем, что это «Виктория», но это всё равно уровень. Не забывайте, что у ЦСКА команда только собралась», — цитирует эксперта «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По мнению Мостового, у ЦСКА есть неплохие шансы навязать борьбу не только «Виктории», но и итальянской «Роме» в поединках ЛЧ.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить