Эксперт назвал ничью с «Викторией» в выездном матче ЛЧ неплохим результатом для ЦСКА
- Reuters
«Нужно поздравить «армейцев», которые отыгрались с 0:2 и владели преимуществом. Думаю, команда могла рассчитывать на победу. Но и 2:2 — неплохой результат для игры на выезде. Мы понимаем, что это «Виктория», но это всё равно уровень. Не забывайте, что у ЦСКА команда только собралась», — цитирует эксперта «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».
По мнению Мостового, у ЦСКА есть неплохие шансы навязать борьбу не только «Виктории», но и итальянской «Роме» в поединках ЛЧ.
Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.