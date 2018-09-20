Эксперт назвал ничью с «Викторией» в выездном матче ЛЧ неплохим результатом для ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал игру ЦСКА в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.

«Нужно поздравить «армейцев», которые отыгрались с 0:2 и владели преимуществом. Думаю, команда могла рассчитывать на победу. Но и 2:2 — неплохой результат для игры на выезде. Мы понимаем, что это «Виктория», но это всё равно уровень. Не забывайте, что у ЦСКА команда только собралась», — цитирует эксперта «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По мнению Мостового, у ЦСКА есть неплохие шансы навязать борьбу не только «Виктории», но и итальянской «Роме» в поединках ЛЧ.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.