Тренер «Виктории»: мы не должны были пропускать гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов с ЦСКА

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Главный тренер чешского клуба «Виктория» Павел Врба прокомментировал игру своей команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с российским ЦСКА, который завершился результативной ничьей — 2:2.
Тренер «Виктории»: мы не должны были пропускать гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов с ЦСКА
  • Reuters

«Я скажу ребятам, что я доволен их игрой, но не слишком доволен голом, который мы пропустили в добавленное время с пенальти. Мы не должны были пропускать в этой ситуации — надо было защищаться по-другому», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вместе с тем, по словам Врбы, первый тайм поединка с ЦСКА был одним из лучших в исполнении футболистов «Виктории» под его руководством.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.

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