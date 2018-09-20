«Реал» превзошёл достижение «Тоттенхэма», забив в 43-м домашнем еврокубковом матче подряд

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Домашний матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» стал для испанского «Реала» 43-м кряду в рамках еврокубковых турниров, в котором команде удалось отметиться хотя бы одним забитым мячом.
«Реал» превзошёл достижение «Тоттенхэма», забив в 43-м домашнем еврокубковом матче подряд
  • Reuters

Как сообщает официальная страница статистического сервиса Gracenote Live в социальной сети Twitter, этот показатель является рекордным в истории международных клубных турниров Европы.

Предыдущее достижение было установлено английским «Тоттенхэмом», в период с 1961 по 1984 год забивавшим не менее одного мяча в 42 домашних еврокубковых матчах кряду.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Рому» в Лиге чемпионов.

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