«Реал» превзошёл достижение «Тоттенхэма», забив в 43-м домашнем еврокубковом матче подряд

Домашний матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» стал для испанского «Реала» 43-м кряду в рамках еврокубковых турниров, в котором команде удалось отметиться хотя бы одним забитым мячом.

Reuters

Как сообщает официальная страница статистического сервиса Gracenote Live в социальной сети Twitter, этот показатель является рекордным в истории международных клубных турниров Европы. Предыдущее достижение было установлено английским «Тоттенхэмом», в период с 1961 по 1984 год забивавшим не менее одного мяча в 42 домашних еврокубковых матчах кряду. Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Рому» в Лиге чемпионов.