«Реал» превзошёл достижение «Тоттенхэма», забив в 43-м домашнем еврокубковом матче подряд
- Reuters
Как сообщает официальная страница статистического сервиса Gracenote Live в социальной сети Twitter, этот показатель является рекордным в истории международных клубных турниров Европы.
Предыдущее достижение было установлено английским «Тоттенхэмом», в период с 1961 по 1984 год забивавшим не менее одного мяча в 42 домашних еврокубковых матчах кряду.
Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Рому» в Лиге чемпионов.