Футболист ЦСКА: команда показала характер, отыгравшись с 0:2 в матче с «Викторией»

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.
Футболист ЦСКА: команда показала характер, отыгравшись с 0:2 в матче с «Викторией»
  • Reuters

«По тому, как складывалась игра — мы проигрывали 0:2 и отыгрались, — я считаю, что заработанная очко — это для нас плюс. Конечно, хочется большего, но при счёте 0:2 было сложно забивать три мяча. У нас были моменты, однако то, что мы отыгрались, показывает характер команды», — цитирует полузащитника «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Ахметова, результат на табло говорит о том, что на победу в поединке с «Викторией» футболисты ЦСКА не наиграли.

«Мы улучшаем игру с каждым матчем, стараемся играть всё лучше и лучше, выполнять установки и требования тренера», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.

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