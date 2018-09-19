Семак рассказал, что Кокорин начал тренироваться в общей группе игроков «Зенита»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с датским «Копенгагеном».

«Мы сыграли уже много матчей и в чемпионате, и в Лиге Европы. Так что недооценки соперника возникнуть не должно. Минск? Случаются и такие матчи. Это футбол. А в Швеции «Зенит», несмотря на поражение, задачу решил», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Он также прокомментировал состояние травмированных Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

«Что касается Жиркова, то мы ждём, насколько методы лечения принесут результат. Пока не могу сказать о сроках восстановления. Время есть посмотреть, как всё будет дальше. Кокорин начал работать в общей группе. Как будет готов, появится», — добавил Семак.

Сине-бело-голубые сыграют с «Копенгагеном» завтра на стадионе «Паркен». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее футболист «Копенгагена» назвал «Зенит» сильнейшей командой группы в Лиге Европы.

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