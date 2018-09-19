Комиссия спортсменов МОК выступила в поддержку восстановления РУСАДА

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила в поддержку рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию WADA и принципиально согласилась со сделанными рекомендациями. Мы хотели бы увидеть прозрачную процедуру, строго оговорённые сроки и полную проверку базы московской антидопинговой лаборатории», — говорится в Twitter-аккаунте комиссии.

The IOC Athletes' Commission have discussed in detail the recommendations of the @wada_ama Compliance Review Committee (CRC) and agreed in principle with the recommendations made. We would like to see a clear process & timeline for receiving & fully verifying the lab data. — Athlete365 (@Athlete365) 19 сентября 2018 г.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах. Исполком WADA примет решение о восстановлении 20 сентября.

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) призвал расформировать исполком WADA из-за ситуации с РУСАДА.