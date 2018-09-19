Комиссия спортсменов МОК выступила в поддержку восстановления РУСАДА

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Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила в поддержку рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Комиссия спортсменов МОК выступила в поддержку восстановления РУСАДА
  • © РИА Новости

«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию WADA и принципиально согласилась со сделанными рекомендациями. Мы хотели бы увидеть прозрачную процедуру, строго оговорённые сроки и полную проверку базы московской антидопинговой лаборатории», — говорится в Twitter-аккаунте комиссии.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах. Исполком WADA примет решение о восстановлении 20 сентября.

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) призвал расформировать исполком WADA из-за ситуации с РУСАДА.

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