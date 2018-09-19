Комиссия спортсменов МОК выступила в поддержку восстановления РУСАДА
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«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию WADA и принципиально согласилась со сделанными рекомендациями. Мы хотели бы увидеть прозрачную процедуру, строго оговорённые сроки и полную проверку базы московской антидопинговой лаборатории», — говорится в Twitter-аккаунте комиссии.
The IOC Athletes' Commission have discussed in detail the recommendations of the @wada_ama Compliance Review Committee (CRC) and agreed in principle with the recommendations made. We would like to see a clear process & timeline for receiving & fully verifying the lab data.— Athlete365 (@Athlete365) 19 сентября 2018 г.
Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах. Исполком WADA примет решение о восстановлении 20 сентября.
Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) призвал расформировать исполком WADA из-за ситуации с РУСАДА.