Глава USADA призвал расформировать исполком WADA из-за ситуации с РУСАДА

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что необходимо расформировать исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за ситуации с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Нужно расформировать исполком и сделать агентство полностью независимым. Пока же вся эта ситуация дурно пахнет», — приводит слова американца Evening Standart.

Он также выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает давление на WADA для восстановления РУСАДА.

«WADA не должно быть на побегушках у МОК», — добавил Тайгерт.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах. Исполком WADA примет решение о восстановлении 20 сентября.

Ранее Балахничёв выразил мнение, что в ситуации с РУСАДА проявляются политические интересы.