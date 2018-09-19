Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч ЛЧ с «Викторией»
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Состав опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
С первых минут на поле стадиона «Дусан Арена — Места Плзне» выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Фёдор Чалов.
Матч «Виктория» — ЦСКА начнётся в 22:00 мск.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в юношеской Лиге чемпионов.