Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч ЛЧ с «Викторией»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией» из Пльзени.

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Состав опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С первых минут на поле стадиона «Дусан Арена — Места Плзне» выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Фёдор Чалов. Матч «Виктория» — ЦСКА начнётся в 22:00 мск. Ранее ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в юношеской Лиге чемпионов.