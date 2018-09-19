ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в юношеской Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешской «Викторией» в первом туре юношеской Лиги чемпионов (игроки не старше 19 лет).
ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в юношеской Лиге чемпионов
  • @pfc_cska
  • Twitter

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл армеец Данила Янов на 42-й минуте. На 66-й минуте чех Томаш Кепл реализовал пенальти и сравнял счёт.

В следующем матче ЦСКА встретится с мадридским «Реалом», а «Виктория» отправится в гости к итальянской «Роме».

Ранее тренер московского ЦСКА Александр Ермакович сказал, что считает чешскую «Викторию» серьёзным соперником перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить