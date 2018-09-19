ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в юношеской Лиге чемпионов
- @pfc_cska
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыл армеец Данила Янов на 42-й минуте. На 66-й минуте чех Томаш Кепл реализовал пенальти и сравнял счёт.
В следующем матче ЦСКА встретится с мадридским «Реалом», а «Виктория» отправится в гости к итальянской «Роме».
Ранее тренер московского ЦСКА Александр Ермакович сказал, что считает чешскую «Викторию» серьёзным соперником перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов.