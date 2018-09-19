ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в юношеской Лиге чемпионов

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешской «Викторией» в первом туре юношеской Лиги чемпионов (игроки не старше 19 лет).

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл армеец Данила Янов на 42-й минуте. На 66-й минуте чех Томаш Кепл реализовал пенальти и сравнял счёт.

В следующем матче ЦСКА встретится с мадридским «Реалом», а «Виктория» отправится в гости к итальянской «Роме».

Ранее тренер московского ЦСКА Александр Ермакович сказал, что считает чешскую «Викторию» серьёзным соперником перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов.