Тренер ЦСКА Ермакович рассказал, в чём преимущество «Виктории» перед «Реалом» и «Ромой»

Тренер московского ЦСКА Александр Ермакович считает чешскую «Викторию» серьёзным соперником перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В нашей группе есть «Реал» и «Рома», но «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Это очень серьёзная команда, которая имеет солидный опыт выступлений в еврокубках», — цитирует Ермаковича «Известия».

Он сказал, что в составе чешского клуба выступают обученные и достаточно опытные футболисты, а также назвал главное преимущество чехов перед остальными соперниками по группе B.

«В отличие от остальных трёх команд нашей группы, «Виктория» — достаточно сыгранный коллектив», — заявил Ермакович.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», высказал мнение о предстоящем матче армейцев с чешской «Викторией» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.