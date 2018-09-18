Слуцкий заявил, что не стал бы ставить на победу ЦСКА в матче ЛЧ с «Викторией»

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», высказал мнение о предстоящем матче армейцев с чешской «Викторией» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Слуцкий заявил, что не стал бы ставить на победу ЦСКА в матче ЛЧ с «Викторией»
  • © РИА Новости

«Если бы меня спросили о фаворите год назад, я бы назвал ЦСКА. Это была сыгранная и сильная команда. Сейчас же ушло девять игроков, пришло столько же. Остались совсем немногие из тех, кого я знаю», — приводит слова Слуцкого Idnes.

Он отметил, что у «Виктории» больше опыта выступлений в еврокубках, а именно он в таких матчах может стать решающим фактором.

«ЦСКА, конечно, в моём сердце, но не рискнул бы поставить на их победу. Виктор Гончаренко меня поймёт, наверное, даже согласится. У него молодая команда, которой нужно больше куража», — добавил специалист.

Матч «Виктория» — ЦСКА в городе Плзень на «Дусан Арене» состоится 19 сентября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вылетел в Чехию на матч Лиги чемпионов без Хёрдура Магнуссона и Абеля Эрнандеса.

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