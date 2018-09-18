ЦСКА вылетел в Чехию на матч Лиги чемпионов без Магнуссона и Абеля Эрнандеса

Московский ЦСКА вылетел в Прагу на матч Лиги чемпионов с «Викторией» из города Пльзень.

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Всего в составе ЦСКА отправилось 20 футболистов, об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Среди них не оказалось получивших травмы в матче Российской премьер-лиги исландского защитника Хёрдура Магнуссона и уругвайского форварда Абеля Эрнандеса. ЦСКА проведёт свой стартовый матч Лиги чемпионов 19 сентября. Начало встречи с «Викторией» запланировано на 22:00. Ранее Абель Эрнандес рассказал о сроках восстановления после травмы.