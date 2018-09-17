Футболист ЦСКА Эрнандес сообщил, когда восстановится от травмы

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Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о сроках восстановления после травмы, полученной в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Футболист ЦСКА Эрнандес сообщил, когда восстановится от травмы
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«Травма — очень трудный момент для меня. Мне трудно об этом говорить. Я пропущу около четырёх недель. Надеюсь, быстро вернусь в строй», — приводит слова уругвайца «Чемпионат».

В начале встречи в Уфе форвард потянулся за мячом и получил повреждение, после чего врачи унесли его с поля на носилках. Медицинское обследование выявило у спортсмена повреждение мягких тканей бедра.

Ранее сообщалось, что Эрнандес и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Викторией».

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