Главный тренер «Монако» оценил шансы Головина сыграть в матче шестого тура чемпионата Франции с «Нимом»
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«Головин пока мало тренируется. Если он и сыграет, то не больше 15—20 минут», — цитирует специалиста L’Equipe.
По его словам, россиянину необходимо много тренироваться.
«Ему надо провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь того уровня, которого от него все ждут», — добавил Жардим.
Головин недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок в «Монако».
Матч между «Монако» и «Нимом» состоится 21 сентября на стадионе «Луи II».
Ранее «Атлетико» победил «Монако» в матче Лиги чемпионов.