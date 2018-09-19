Главный тренер «Монако» оценил шансы Головина сыграть в матче шестого тура чемпионата Франции с «Нимом»

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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил шансы российского футболиста Александра Головина выйти на поле в матче шестого тура французской Лиги 1 с «Нимом».
Главный тренер «Монако» оценил шансы Головина сыграть в матче шестого тура чемпионата Франции с «Нимом»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Головин пока мало тренируется. Если он и сыграет, то не больше 15—20 минут», — цитирует специалиста L’Equipe.

По его словам, россиянину необходимо много тренироваться.

«Ему надо провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь того уровня, которого от него все ждут», — добавил Жардим.

Головин недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок в «Монако». 

Матч между «Монако» и «Нимом» состоится 21 сентября на стадионе «Луи II».

Ранее «Атлетико» победил «Монако» в матче Лиги чемпионов.

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