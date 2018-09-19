Джошуа рассказал, что изучает методику Криштиану Роналду для сохранения физической формы

Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что изучает методику португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду для сохранения физической формы.

«Криштиану проверил свой организм. Ему 33 года, но у него тело 21-летнего. Надо защищать организм. Я могу выйти и нокаутировать Поветкина за два раунда, но потом снова будут восемь недель подготовки и 200 раундов спарринга», — цитирует боксёра The Sun.

Следующий поединок, который состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Джошуа проведёт с россиянином Александром Поветкиным. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе.

Ранее Поветкин назвал предстоящий бой с Джошуа одним из последних шансов стать чемпионом мира.