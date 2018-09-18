Поветкин назвал предстоящий бой с Джошуа одним из последних шансов стать чемпионом мира

Российский боксёр Александр Поветкин назвал предстоящий бой с британцем Энтони Джошуа одним из последних шансов в своей карьере стать чемпионом мира.

«Это испытание, бой — всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира, конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Поединок между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, принадлежащие британцу.

Ранее стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа.