Нападающий «Автомобилиста» Голышев прокомментировал старт сезона в КХЛ

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Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев в беседе с «Известиями» прокомментировал старт сезона в КХЛ.
Нападающий «Автомобилиста» Голышев прокомментировал старт сезона в КХЛ
  • РИА Новости

«Мы идём дальше. Выходим, чтобы в каждом матче зарабатывать два очка. Игра прошла — забыли, готовимся к «Сочи», — заявил он.

По его словам, из конкурентов никто не удивляет, хотя команда знает об их результатах.

«Но лично я редко заглядываю в таблицу, потому что сейчас только самое начало турнира. У нас в Восточной конференции много хороших команд», — отметил Голышев.

Он добавил, что задача «Автомобилиста» — выигрывать каждый матч.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак».

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