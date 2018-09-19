Нападающий «Автомобилиста» Голышев прокомментировал старт сезона в КХЛ
- РИА Новости
«Мы идём дальше. Выходим, чтобы в каждом матче зарабатывать два очка. Игра прошла — забыли, готовимся к «Сочи», — заявил он.
По его словам, из конкурентов никто не удивляет, хотя команда знает об их результатах.
«Но лично я редко заглядываю в таблицу, потому что сейчас только самое начало турнира. У нас в Восточной конференции много хороших команд», — отметил Голышев.
Он добавил, что задача «Автомобилиста» — выигрывать каждый матч.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак».