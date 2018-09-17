«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

Короткая ссылка
Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе екатеринбуржцев шайбы забрасывали Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко, Дэн Секстон и Стефан да Коста. У хозяев отличились Робин Ганзл и Вячеслав Лещенко.

В следующей игре «Автомобилист» встретится с ХК «Сочи», а «Спартак» — с челябинским «Трактором».

Ранее «Металлург» одержал волевую победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить