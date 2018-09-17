«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе екатеринбуржцев шайбы забрасывали Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко, Дэн Секстон и Стефан да Коста. У хозяев отличились Робин Ганзл и Вячеслав Лещенко.

В следующей игре «Автомобилист» встретится с ХК «Сочи», а «Спартак» — с челябинским «Трактором».

Ранее «Металлург» одержал волевую победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.