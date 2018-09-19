Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты на матче с «Ахматом»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов получил дисквалификацию на две игры условно за демонстрацию оскорбительных жестов на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза рассмотрели видео с оскорблениями болельщиков «Ахмата» со стороны фанатов «Спартака», а также фотографии, где Селихов показал средний палец.

«Спартак» получил штраф на 140 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений, а также ещё на 20 тысяч за появление несогласованного баннера. Селихов ограничился условной дисквалификацией на два матча, а также штрафом 50 тысяч рублей, сообщает «Чемпионат».

Ранее прославленный теннисист Евгений Кафельников сообщил, кто в «Спартаке» возглавляет бунт против тренера Массимо Карреры.