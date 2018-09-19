Геркус сказал, что разгромное поражение от «Галатасарая» сильно бьёт по амбициям «Локомотива»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на крупное поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Геркус сказал, что разгромное поражение от «Галатасарая» сильно бьёт по амбициям «Локомотива»
  • РИА Новости

«Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам «Галатасарай» на своей сумасшедшей арене, сильно бьёт по нашим амбициям», — написал Геркус в Instagram.

Он также добавил, что необходимо извлечь уроки из поражения в Турции и порадовать болельщиков на первом домашнем матче ЛЧ, который состоится 3 октября, в соперниках — немецкий «Шальке».

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков назвал несправедливым исход встречи с турецким «Галатасараем» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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