Геркус сказал, что разгромное поражение от «Галатасарая» сильно бьёт по амбициям «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на крупное поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам «Галатасарай» на своей сумасшедшей арене, сильно бьёт по нашим амбициям», — написал Геркус в Instagram.

Он также добавил, что необходимо извлечь уроки из поражения в Турции и порадовать болельщиков на первом домашнем матче ЛЧ, который состоится 3 октября, в соперниках — немецкий «Шальке».

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков назвал несправедливым исход встречи с турецким «Галатасараем» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.