ПСЖ впервые в истории проиграл четыре матча Лиги чемпионов подряд

Короткая ссылка
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» уступил английскому «Ливерпулю» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
ПСЖ впервые в истории проиграл четыре матча Лиги чемпионов подряд
  • Reuters

Это поражение стало четвёртым в рамках главного еврокубкового турнира.

В сезоне-2017/18 ПСЖ проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового раунда со счётом 1:2, а также дважды уступил мадридскому «Реалу» в 1/8 финала — 1:3, 1:2.

«Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории проиграл четыре матча Лиги чемпионов подряд.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить