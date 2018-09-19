ПСЖ впервые в истории проиграл четыре матча Лиги чемпионов подряд

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» уступил английскому «Ливерпулю» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Это поражение стало четвёртым в рамках главного еврокубкового турнира.

В сезоне-2017/18 ПСЖ проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового раунда со счётом 1:2, а также дважды уступил мадридскому «Реалу» в 1/8 финала — 1:3, 1:2.

«Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории проиграл четыре матча Лиги чемпионов подряд.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.